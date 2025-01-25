إعلان جوائز فاروق حسني للثقافة والفنون في هذا الموعد

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025 في أفرع (التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي)، وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

وانتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة 2025.

وتقدم لهذه الدورة 2141 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا مقدمة من 1133 فنانا ومعماريا وباحثا من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025.

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