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ختام فعاليات مسابقة "الحلم المصري" لذوي الهمم بالإسكندرية

ختام فعاليات مسابقة
ختام فعاليات مسابقة "الحلم المصري" لذوي الهمم بالإسكندرية

أعلن مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة اليوم السبت عن ختام النسخة السادسة من مسابقة الحلم المصري لذوي القدرات والهمم والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية في الفترة من ١٨ يناير الي ٢٥ يناير ٢٠٢٥،وأقيمت الفعاليات بمشاركة ١٥٠٠ مشارك من ٢٣ محافظة.

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وتنافس المشاركون في مسابقة "الحلم المصري في مجالات الفن التعبيري، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني.

تهدف المسابقة الي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية مواهبهم الفردية وقدراتهم الشخصية، العمل على اكتشاف مزيد من المواهب لديهم،كما تهدف المسابقة الي إبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة انتماء ذوي الهمم لدى الدولة المصرية وغرس القيم والمثل لديهم.
 
وشارك في لجان تحكيم المسابقات نخبة من الخبراء والفنانين من أصحاب الخبرات الواسعة، وقد أشاد أعضاء لجان التحكيم بالمستوى المتميز والمواهب الفريدة والقدرات الفنية والثقافية لدى ذوي الهمم والتي جعلت من النسخة السادسة للفعاليات نسخة مميزة.

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قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الاسكندرية

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