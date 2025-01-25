ختام فعاليات مسابقة "الحلم المصري" لذوي الهمم بالإسكندرية

أعلن مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة اليوم السبت عن ختام النسخة السادسة من مسابقة الحلم المصري لذوي القدرات والهمم والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية في الفترة من ١٨ يناير الي ٢٥ يناير ٢٠٢٥،وأقيمت الفعاليات بمشاركة ١٥٠٠ مشارك من ٢٣ محافظة.



وتنافس المشاركون في مسابقة "الحلم المصري في مجالات الفن التعبيري، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني.

تهدف المسابقة الي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية مواهبهم الفردية وقدراتهم الشخصية، العمل على اكتشاف مزيد من المواهب لديهم،كما تهدف المسابقة الي إبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة انتماء ذوي الهمم لدى الدولة المصرية وغرس القيم والمثل لديهم.



وشارك في لجان تحكيم المسابقات نخبة من الخبراء والفنانين من أصحاب الخبرات الواسعة، وقد أشاد أعضاء لجان التحكيم بالمستوى المتميز والمواهب الفريدة والقدرات الفنية والثقافية لدى ذوي الهمم والتي جعلت من النسخة السادسة للفعاليات نسخة مميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.