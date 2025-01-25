الصدفة كلمة السر، ننشر تحريات اتهام 5 موظفين بالطب الشرعي باختلاس أحراز المخدرات

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول اتهام 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي، باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصلحة كيف تم كشف القضية

وجاء في التحريات أنه حال مرور قوة أمنية بمنطقة الدرب الأحمر لاحظت المتهم الأول الذي يعمل عامل بمصلحة الطب الشرعي يقود دراجة نارية عكس اتجاه سير الطريق العام فتم ضبطه.

وأضافت التحريات أنه بفحص تلك الدراجة عثر بها على حقيبة بلاستيكية تحتوى على 200 قرص من الترامادول المخدر، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأضافت التحريات أنه بمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه على موعد مع المتهم الثاني لتسليمه كمية من تلك المضبوطات، فانتقلت القوة الأمنية إلى حيث أيقنت تواجد الأخير فشاهدته متكئا على دراجة نارية محرزا حقيبة.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم ما إن شاهد القوة الامنية حتى ألقى ما في يده أرضا، وبالتقاطها تبين احتواؤها على 1970 قرصا من ذات المخدر، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

واقر المتهمان بإحرازهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما تحصلا عليها من عملهما بمصلحة الطب الشرعي من خلال الاستيلاء على الأحراز الصادر قرار بإعدامها، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتفين للتواصل مع عملائهما والدراجتين لتسهيل الانتقال.



كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي، لاتهامهم باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصلحة لجلسة 17 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، ان المتهمين الخمسة، وهم موظفين في مصلحة الطب الشرعي وبينهم عاملون في الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية وكيميائيون شرعيون، استغلوا مناصبهم لاختلاس كميات من المواد المخدرة المحفوظة بأمانتهم في المخازن الخاصة بالمصلحة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باختلاس تلك المواد بنية تملكها، كما أنهم قاموا بتزوير مستندات رسمية تتعلق بمحاضر الجرد والفرز، وذلك بتقليل الكميات المدونة مقارنة بالحقيقة، في محاولة لإخفاء سرقتهم وتضليل الجهات المختصة.

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