السبت 25 يناير 2025
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عقارات

الإسكان: تنفيذ محطة تنقية مياه جديدة وتطوير المحور المركزي ومنظومة الصرف الصحي بالسادات

محطات مياه
محطات مياه

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانبًا من مشروعات تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث شملت المشروعات الأعمال الجارية بمحطة تنقية مياه شرب جديدة تُسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه النقية، وأعمال تطوير المحور المركزي بالمدينة لتعظيم الاستفادة من الأراضي وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ومنظومة الصرف الصحي.

وأكد وزير الإسكان، سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ولاسيما بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب العمل على سرعة طرح المشروعات الجديدة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات الحيوية في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق نفسه، قام المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية شملت تفقد أعمال محطة تنقية المياه الجديدة، والتي تبلغ الاستثمارات بالمرحلة الحالية بها نحو 988 مليون جنيه، وتُعد هذه المحطة من أهم المشروعات بالمدينة، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى إنتاج 87,500 م3/يوم من المياه النقية، مع وضع خطط لزيادة الإنتاج إلى 350,000 متر مكعب يوميًا عند اكتمال جميع المراحل.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% من خطوط المياه العكرة بقطر 1500 مم وبطول 40 كم، والتي ستُغذي المحطة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُجسد التزام الجهاز بتوفير مياه نقية عالية الجودة لسكان مدينة السادات.

كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة السادات، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة المحور المركزي بالمدينة، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء 5.2 كم من المحور، وبعرض 12 مترًا للحارة الرئيسية و6.5 متر لحارة الخدمة في كل اتجاه، ومن المتوقع الانتهاء من إضافة 1.5 كم أخرى للمحور خلال 3 أشهر.

وأكد رئيس جهاز المدينة، أن تطوير المحور يأتي في إطار  تطوير البنية الأساسية للمدينة، إضافة إلى زيادة قيمة الأراضي العقارية وتوفير فرص استثمارية جديدة، مما يُعزز من مكانة المدينة كوجهة جاذبة للاستثمار والسكن، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما تابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال الصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز سير العمل بمحطات الصرف الصحي وكفاءة تشغيل برك الأكسدة لضمان توفير حلول بيئية وصحية للمجتمع السكني والصناعي بالمدينة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة.

وأكد عبدالحليم أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل في المشروعات الحيوية بمدينة السادات، والعمل الدؤوب لتوفير حياة كريمة لأهالي المدينة.

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