من معرض الكتاب، قضاة يؤكدون دور مصر الريادي في دعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون المشترك

أشاد الدكتور عبد السلام الديفار وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام في ليبيا ، بالتعاون القضائي بين مصر وليبيا والجذور التاريخية الممتدة بين البلدين في الجانب القضائي.

وأشار الدكتور عبد السلام الديفار لـ "فيتو"، إلى أوجه التعاون بين القضاء المصري والليبي في مجال التدريب والتأهيل القضائي، كاشفًا عن تلقي نحو 30 عضو نيابة عامة من ليبيا دورات تدريبية بمصر في غضون أيام، للإستفادة من الخبرات القضائية المصرية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق رسالتهم السامية في خدمة العدالة الليبية.

جاء ذلك على هامش الندوة التي استضافتها القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، مساء أمس الجمعة، بعنوان "لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري"، والذي نظّمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام الليبي.

وقال الدكتور عبد السلام الديفار، إن الندوة انتهت إلى توصيات بطلب مزيد من التعاون بين القضاء الليبي والمصري، استكمالا للجذور التاريخية الممتدة بين القضاء الليبي والمصري، خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل القضائي لأعضاء الهيئات القضائية في ليبيا.

شارك في الندوة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نيابة أمن الدولة العليا الأسبق، والمستشار تامر العبودي من مكتب النائب العام المصري، والدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، وجمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب، وعضو المجلس العلمي بمركز البحوث، ورئيس إدارة التفتيش القضائي سابقًا والدكتور ضو مفتاح بوغرارة رئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس، ونخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مصر وليبيا، وناقشوا العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين وأهمية استقلال القضاء.

وافتتحت الندوة برسالة تحية من النائب العام الليبي المستشار الصديق أحمد الصور، مؤكدةً على أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا ودوره في تعزيز الأطر القانونية بينهما.

وتناولت الندوة تاريخ العلاقات القضائية المصرية - الليبية، والمساهمات المشتركة في القضايا المختلفة، والتعاون الفني بين السلطتين، والاتفاقات وسبل تطويرها، وتبادل الأفكارالتي تهم مسيرة القضاء.

من جانبه، أكد المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، مساهمة مصر في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا، مستشهدًا بتطبيق قانون المرافعات المصري لعام 1949 لفترة طويلة في المحاكم الليبية.

كما أشاد بدور القضاة المصريين، أبرزهم المستشار محمد عزت السيد، والدكتور سرى محمود صيام، في تأسيس أسس العمل القضائي والتشريعي في ليبيا .

وقال " أبو زيد " لـ " فيتو "، إن تم استخدام القانون المدني المصري، وقانون المرافعات، والقانون التجاري، والقانون البحري، في القضاء الليبي بعد إدخال بعض التعديلات عليهم بما يتناسب مع القضاء الليبي.

وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض المصري وكذلك مجلس الدولة تعتبر مرجعا هاما للقضاة الليبيين، نظرا لتشابه القوانين والتشريعات بين البلدين، مشيدا بخبرة مصر الكبيرة في المجال القضائي.

وأكد على ضرورة زيادة الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في ليبيا، للإستفادة من الخبرات القضائية المصرية. .

من جانبه أشاد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، بالعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مؤكدا على دعم مصر لاستقلال ليبيا ومساهمتها في حل النزاعات الداخلية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أهمية استقلال القضاء، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي، داعيًا إلى الحفاظ على استقلال القضاء الليبي كركيزة لضمان العدالة وسيادة القانون

من ناحية أخرى، تحدث الدكتور ضو مفتاح بوغراره، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة طرابلس،عن دور الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية، موضحًا أن التعليم الأزهري ساهم في دعم التشريعات والقوانين الليبية، نظرًا لنهجه الوسطي الذي عزز القيم الدينية والتشريعية.

ويشارك مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام الليبي في النسخة السادسة والخمسين من المعرض، وذلك في إطار مد جسور التواصل مع المؤسسات البحثية والتدريبية الدولية والإقليمية.

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