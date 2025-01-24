وائل السمري عن بطل رواية "لعنة الخواجة": يستحق تخليد ذكراه من خلال الفن (صور)

شهدت قاعة "فكر وإبداع" مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة مناقشة رواية "لعنة الخواجة" للكاتب وائل السمري، بحضور الكاتب الصحفي مصطفى عبيد، والناقد الدكتور سمير مندي، وأدارتها الإعلامية سهير جودة.

مناقشة رواية لعنة الخواجة

تناولت الندوة أهمية الرواية في تسليط الضوء على شخصية أدريان دانينوس، المهندس الذي كرس حياته لبناء السد العالي، وتجسيد ملامح تاريخه المليء بالدراما الإنسانية.

وأشادت الإعلامية سهير جودة بتميز الرواية، مؤكدة أنها ليست فقط عملًا أدبيًّا بل سيناريو درامي جاهز للإنتاج.

وأضافت: "وائل السمري جسد شخصية أدريان دانينوس ببراعة، وأبرزها كإحدى أساطير التاريخ المصري".

وائل السمري

فيما قال الروائي وائل السمري إن معلوماته عن السد العالي كانت محدودة قبل البدء في البحث عن شخصية أدريان دانينوس، لكن الوثائق التي حصل عليها غيرت نظرته كليًّا.

وأضاف: "حياة هذا الرجل مليئة بالدراما الإنسانية، فقد ضحى بكل ما يملك لبناء السد العالي حتى تعرض للإفلاس ولم يتمكن من علاج زوجته. كان أدريان شخصًا استثنائيًا ويستحق أن تُخلد ذكراه من خلال الفن".

بينما أوضح الناقد الدكتور سمير مندي أن الرواية ليست مجرد سيرة ذاتية تقليدية، بل إعادة صياغة واقعية لشخصية أدريان دانينوس، الذي ساهم بشكل كبير في مشروع السد العالي.

وأشار إلى أن الرواية تضم حكايات مصغرة لشخصيات مثل أم كلثوم ومصطفى النحاس، وتعيد قراءة التاريخ الإنجليزي في مصر من خلال منظور جديد.

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