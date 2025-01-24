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ثقافة وفنون

بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، شيماء الشايب تطرح كليب "هنعيش ولادك"

شيماء الشايب، فيتو
شيماء الشايب، فيتو

طرحت المطربة  شيماء الشايب، أغنية وطنية تحت عنوان هنعيش ولادك، بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير، من كلمات الشاعر محمد سرحان، ألحان صالح نصر، توزيع موسيقي وهندسة صوتية لـ روبرت كمال، إنتاج ريتشارد الحاج.

المطربة شيماء الشايب 

من جانبها قالت شيماء الشايب في تصريحات صحفية: "أغنية هنعيش ولادك، هي أول أغنية وطنية سجلتها بصوتي، قريبة من قلبي جدًا، تعكس حبي وتقديري لبلدي العظيم مصر، بتاريخها وناسها وأهلها الطيبين، المتعايشين مع أي ظروف وهو ما أردت توصيله من خلال كلماتها". 

 

وأضافت: " ضروري على كل فنان تجاه بلده كونه صاحب تأثير في المجتمع، أن يقدم ما يفيدها، سواء ممثل أو مطرب، عشنا أمور صعبة وتجاوزنها بالصمود والصبر، أغنية هنعيش ولادك، رسالتها أننا سنظل نعشق ونحب مصر مهما حصل، وأن أم الأسرة قد يكون بينها وأولادها خلافات، لكنها أمهم في النهاية، لن يبتعدوا عنها، وسنظل نحبها ونعود لحضنها، نحرص دائمًا أن تكون في مكانتها التي تستحقها".

 

وتابعت: "أحب بلدي، وما يميز مصر أن الشعب والشرطة والجيش، يد واحدة، أمام أي عدو يحاول اختراق حاجز الأمان والسلام الذي يسود فيها، وانها مساندة لكل الدول العربية في كل الظروف". 

 

وأشارت: "أحضر حاليًا لطرح ميني ألبوم جديد، يضم أكثر من أغنية وفيه مفاجآت، يرى النور خلال أسابيع قليلة ان شاء الله بالتعاون مع ريتشارد الحاج".

 

كلمات أغنية هنعيش ولادك 

 

وتقول كلمات أغنية هنعيش ولادك: "هنعيش ولادك مهما يحصل نقوم ونسند بعض، هنعيش ولادك مش هتنسى قلوبنا يوم الوعد، كل واحد فينا حبك لازم يصونك، كل واحد منا إبنك وملامحه لونك، كل واحد حس بيكي ابنك يا مصر، كل واحد خان ضميره مش مننا، كل واحد غش غيره خان حلمنا".

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المطربة شيماء الشايب شيماء الشايب كلمات أغنية هنعيش ولادك
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