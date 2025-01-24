أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أعيرة نارية على الصحفيين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصحفيين في محيط مخيم جنين

ووثق فيديو نشره نشطاء وإعلاميون عملية استهداف الصحفيين بالأعيرة النارية، حيث يسمع في المقطع صوت إطلاق الرصاص.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في حصارها المشدد على مخيم جنين لليوم الرابع من العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي"، حيث أغلقت مداخله وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم قسرا.

استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات

ويأتي ذلك بعد أن أدى الهجوم إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

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