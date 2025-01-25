السبت 25 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

الفراخ
الفراخ

أسعار الفراخ اليوم، سجلت  أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ  البلدي بنحو 3 جنيهات، مقابل استقرار سعر الدواجن البيضاء، بحسب آخر تحديث، اليوم السبت 25  يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 101 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 94 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 114.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 100 جنيه إلى 140 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم السبت

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 25-1-2025

  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
<strong>اسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

اسعار البانيه اليوم السبت

  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

 

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