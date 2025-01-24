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بالتحطيب والعروض الفنية، أهالي دندرة يحتفلون بمولد الشيخ أبوالعباس (فيديو)

أهالي دندرة يحتفلون
أهالي دندرة يحتفلون بمولد الشيخ أبوالعباس، فيتو

شهدت قرية دندرة،التابع لمركز ومدينة قنا،احتفالات مولد الشيخ أبوالعباس الدندراوي، وسط أجواء روحانية وإجراءات أمنية مشددة.

تاريخ التحطيب 

 

يذكر أن محافظة الأقصر تقيم مهرجانا للتحطيب سنويا، ويعود تاريخ المهرجان للفنان عبد الرحمن الشافعى، وتقيمه قصور الثقافة سنويًّا بساحة أبو الحجاج الأقصري، ويشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا من السائحين وأهل الأقصر

والتحطيب فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة، ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.

وبدأت فعاليات مهرجان التحطيب الأخير بديفيلية للفرق المشاركة، أعقبه افتتاح سامر التحطيب، وشاركت فيه مجموعتى المزمار لفرقة النيل وسوهاج للآلات الشعبية بمصاحبة فعاليات المهرجان يوميًا، كما قدمت فرقة "الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا" للفنون الشعبية، عروضهما الفنية بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى.

 

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