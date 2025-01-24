الرقابة على الصادرات: معرض القاهرة الدولي للجلود فرصة ذهبية للمهتمين بالقطاع

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته التاسعة عشر والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، يعتبر فرصة ذهبية للمهتمين بقطاع الجلود، حيث يُقدم المعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا والمنتجات والخامات تحت سقف واحد، كما انه يعد منصّة لتبادل الخبرات مع روّاد الصناعة المحليين والدوليين.

وقال النجار ان المعرض يعد فرصة هائلة لتكوين شراكات تجارية واستكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية.

وافتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته التاسعة عشر والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذى يعقد خلال الفترة من 23 الى 25 يناير ٢٠٢٥.

إمكانيات الهيئة من معامل معتمدة في مجال فحص الجلود والتسجيل بمنظومة سابر السعودية

كما استعرض فريق عمل المعارض بالإدارة المركزية لمركز التميز برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام إدارة تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات، امكانيات الهيئة من معامل معتمدة في مجال فحص الجلود والتسجيل بمنظومة سابر السعودية واصدار شهادات البيع الحر Free Sale وإصدار شهادات المطابقة طبقا للمواصفات ISO 17065 وISO 17020

البرامج التدريبية المميزة التى يقدمها مركز التميز في العديد من المجالات لدعم وزيادة الصادرات المصرية

كما تم التنويه عن البرامج التدريبية المميزة الذى يقدمها مركز التميز في العديد من المجالات لدعم وزيادة الصادرات المصرية والتي من أهمها التدريب على اصدار شهادات المنشأ والاتفاقيات التجارية ومزاولة الاستيراد ومزاولة التصدير ودورات متخصصة في مجال قياس البصمة الكربونية

ويتضمن فريق عمل المعارض بالإدارة المركزية لمركز التميز " نها سمير مدير العلاقات العامة بمركز التميز- محمد حسين بسطاويسى الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

- الدكتورة مي السيد الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية- الدكتورة دنيا عصام الادارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية.







كما شهد فريق المعارض زيارة المهندس احمد فراج رئيس الإدارة المركزية لمعامل فحص واختبارات السلع الصناعية واعضاء وحدة إصدار شهادات المطابقة ISO17020 الخاصة بإصدار شهادات المطابقة قبل الشحن والتى تهدف الى زيادة الصادرات المصرية، بمرافقة كلا من:

المهندسة: هبه عرفة مدير عام بالمعامل الصناعية بمطار القاهرة- المهندس: طه صالح مدير عام المعامل الصناعية ببورسعيد - المهندس: احمد نوفل المشرف على ادارة معامل شرق بورسعيد- المهندس: احمد حسن مدير عام المعامل الصناعية بالعين السخنة.

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