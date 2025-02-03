التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجًا تدريبيًّا عن "معاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية"

يعقد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برنامج تدريبي بعنوان "معاملات مابعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية وطرق التجفيف" والذى سيتم تنفيذه بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين والذي يستمر لمدة يوم “ الثلاثاء ” بمحافظة الفيوم، ويستهدف البرنامج التدريبي الشركات بمنطقتى بني سويف والفيوم الصناعية.

ويأتي هذا في إطار جهود المجلس للعمل على تنمية قدرات العاملين بالقطاع، وفي إطار التعاون بين المجلس ومشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ( JP-SME)

وسيتناول التدريب عدد من النقاط الهامة مثل:

• الهدف من عمليات التجفيف وانواع التجفيف.

• معاملات ما بعد الحصاد لعدد من أصناف النباتات الطبية والعطرية "الريحان والشمر والكاموميل".

• مراحل تجهيز وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

• عمليات التبخير والتعقيم.

• عمليات تخزين النباتات الطبية والعطرية.

• الميكنة المستخدمة فى تجهي وغربلة النباتات الطبية والعطرية.

الفئة المستهدفة: أخصائي الجودة- مديري الجودة - مديري الإنتاج.

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