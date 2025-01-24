الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

أبو ريدة يزور رئيس الاتحاد الموزمبيقي بعد تعرضه لأزمة صحية في مصر

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة، حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على زيارة السيد فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تم حجزه على إثرها في أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وطلب أبو ريدة توفير الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الحثيثة لرئيس الاتحاد الموزمبيقى طوال فترة تواجده في المستشفى في ظل العلاقات الطيبة بين الاتحادين، متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان قد استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية، فى زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والموزمبيقي.

وجدد رئيس الاتحاد الموزمبيقي تهنئته لأبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، وقام أبو ريدة بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم لرئيس الاتحاد الموزمبيقي في ختام الزيارة، معربا عن سعادته بالزيارة وتعزيز التعاون المستمر  مع الاتحاد الموزمبيقي خلال المرحلة المقبلة.

فيما أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي إليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

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