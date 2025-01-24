الجمعة 24 يناير 2025
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شاب قناوي يوزع عيش شمسي وبسكويت على النساء والأطفال بساحة مسجد القنائي (فيديو)

شاب قناوي يوزع عيش
شاب قناوي يوزع عيش شمسي وبسكويت

أجرت فيتو بثا مباشرا لشاب قناوي يوزع عيش شمسي وبسكويت على النساء والأطفال بساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وقال محمود أحمد، إنه يقوم بتوزيع الحلوى والعيش الشمسي على الأطفال والمصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة وضريح السيد عبدالرحيم القنائي.

وأكد محمود أنه منذ ٣ سنوات يقوم بتلك العادة الأسبوعية دون أي سبب إلا أنها تجارة مع الله.

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وشهدت الساحات انتشار حلقات الذكر وبائعي حلوى المولد وألعاب الأطفال، ومقدمي الأطعمة والمشروبات، وزينت أروقة الضريح بالزهور والبخور وسط أجواء إيمانية وحشود من أبناء المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة في آخر جمعة بـ شهر رجب.

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قنا قناوى عبد الرحيم القنائي عبدالرحيم القنائي صلاة الجمعة

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