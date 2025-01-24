الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

كم حقق محمد سعد بفيلم الدشاش في إيرادات الخميس؟

الدشاش
الدشاش

فيلم الدشاش، ما زال النجم محمد سعد يتصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد الدشاش، والذي يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي. 

 

إيرادات فيلم الدشاش

 وحقق فيلم الدشاش أمس الخميس إيرادات بلغت 1,735,633 مليون جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

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