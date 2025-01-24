الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صلاة الجمعة الأخيرة من رجب من مسجد عبدالرحيم القنائي (بث مباشر)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا لصلاة الجمعة الأخيرة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، وسط أجواء روحانية بقرب انتهاء شهر رجب وبدء الاحتفالات بمولد القنائي المقرر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت ساحة مسجد عبدالرحيم القنائي في قنا ازدحامًا وتوافدًا من قبل المحبين والمريدين من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية؛ لزيارة ضريح القنائي في الجمعة الأخيرة من شهر رجب.
 

احتفالات الجمعة الاخيرة بقنا
وشهدت الساحات انتشار حلقات الذكر وبائعي حلوى المولد وألعاب الأطفال، ومقدمي الأطعمة والمشروبات، وزينت أروقة الضريح بالزهور والبخور وسط أجواء إيمانية وحشود من أبناء المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعة الأخيرة قنا محافظة قنا مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي مسجد عبدالرحيم القنائي

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة ويشدد على سرعة إنهاء الطلبات

محافظ قنا يراجع جاهزية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للافتتاح في العيد القومي

قطع الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة نجع حمادي في قنا

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا في حادث إطلاق نار بـ قنا
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية