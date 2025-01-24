صلاة الجمعة الأخيرة من رجب من مسجد عبدالرحيم القنائي (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا لصلاة الجمعة الأخيرة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، وسط أجواء روحانية بقرب انتهاء شهر رجب وبدء الاحتفالات بمولد القنائي المقرر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت ساحة مسجد عبدالرحيم القنائي في قنا ازدحامًا وتوافدًا من قبل المحبين والمريدين من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية؛ لزيارة ضريح القنائي في الجمعة الأخيرة من شهر رجب.



احتفالات الجمعة الاخيرة بقنا

وشهدت الساحات انتشار حلقات الذكر وبائعي حلوى المولد وألعاب الأطفال، ومقدمي الأطعمة والمشروبات، وزينت أروقة الضريح بالزهور والبخور وسط أجواء إيمانية وحشود من أبناء المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.