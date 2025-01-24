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بـ 55 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق اليوم الواحد في الدقهلية (صور)

الأسماك بسوق اليوم
الأسماك بسوق اليوم الواحد، فيتو

 تشهد مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية لأول مرة بيع الأسماك بالسوق بأسعار تبدأ من 55 جنيها في سوق اليوم الواحد.

استمرار عمل سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس في المنصورة 

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس في المنصورة، وفي باقي المراكز يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين وفي إطار السعي لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وأكد أنه جاري التوسع فيها بالتنسيق مع وزارة التموين لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

بيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيها وتناسب الأسر المتوسطة

 وأوضح أن سوق اليوم الواحد بدأ اليوم لأول مرة في بيع الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيها وتناسب الأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

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أسواق اليوم الواحد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف العبء عن المواطنين محافظة الدقهلية

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