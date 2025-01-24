النصر السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم نجم أستون فيلا

دخل نادي النصر السعودي في سباق التعاقد مع المهاجم الكولومبي دوران لاعب أستون فيلا.

ويمتد تعاقد دوران مع أستون فيلا حتى صيف عام 2030.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن النادي السعودي ينافس باريس سان جيرمان على ضم مهاجم أستون فيلا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الكولومبي مهتم بمشروع الدوري السعودي وخوض تجربة اللعب بقميص النصر.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان كان قريبا من التوصل إلى اتفاق لضم دوران، وتقدم بعرض بقيمة 75 مليون يورو، لكن أستون فيلا رفض العرض في النهاية.

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