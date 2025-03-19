التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان كله رحمة ومغفرة حيث يختار الله تعالى كل ليلة العتقاء من النار والفائزين بالجنة بإذن الله.

أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان

أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وأضاف أن النبي ﷺ أرشدنا إلى تحري ليلة القدر في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة نزل فيها القرآن، وليلة تنزل الملائكة فيها بالرحمة والبركة. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

العشر الأواخر من رمضان، فيتو

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن رمضان هو خير الشهور وأفضلها، فإنهم قد اتفقوا أيضًا على أن العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه؛ فهي الفضل والخير.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

تعد العشر الأواخر من رمضان فرصة لكل مسلم للتقرب إلى الله وطلب العفو والمغفرة والعتق من النار، كما أنها فرصة لإجابة الدعاء. ومن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان:

أولا: الاعتكاف، فعن عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده). وكان النبي، صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في هذه الليالي حتى توفى. والاعتكاف هو التفرغ الكامل للعبادة وتزكية للنفس عن الانشغال بغير الطاعات والعبادات أي بالأمور الدنيوية.

الاعتكاف في المسجد، فيتو

ثانيا: التهجد، كثرة التهجد وإحياء الليل كله بما تيسر من صلاة وذكر وقراءة قرآن وتسبيح ودعاء واستغفار. ثم أن قيام الليل وقراءة القرآن الكريم، حيث يتميز قيام الليل بفضله العظيم وخاصةً في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد كان النبي، صلّى الله عليه وسلّم يحث الصحابة على قيام الليل لما له من فضل عظيم في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات وتطهير القلوب ونيل منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة. كما يعد شهر رمضان هو أكثر شهر يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك لما له من أهمية كبيرة في مضاعفة الثواب والأجر. عن ابن مسعود، رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ قَرَأ حَرْفًا مِنْ كِتاب الله فَلَهُ حَسَنَة، والحَسَنَة بِعَشْرِ أمْثَالِها، لا أقول: ألم حَرفٌ، ولكن: ألِفٌ حَرْفٌ، ولاَمٌ حَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ)، وبذلك تتضاعف وتزيد الحسنات عند تلاوة القرآن في شهر رمضان الكريم ولا سيما في الليالي العشر المباركة.



ثالثا: الدعاء، ومن أهم العبادات في العشر الأواخر من رمضان هو عبادة الدعاء. فالدعاء يُمكن أن يُغير القدر خاصةً عند الإلحاح في الطلب والدعاء بيقين بأن الله تعالى سيستجيب في الوقت الذي يراه مناسبًا.

ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قوله: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

الدعاء والذكر في العشر الأواخر من رمضان، فيتو

الذكر، كما يفضل في هذه الأيام المباركة أن يذكر العبد ربه في كل وقت وحين لتحصين النفس من كل مكروه. ويكثر من التهليل والذكر والتكبير والتسبيح في العشر الأواخر من رمضان. والذكر له فضل عظيم على نفس المسلم وراحته وإنزال السكينة على روحه، واستشعار معية الله سبحانه وتعالى في كل وقت.

فضائل العشر الأواخر من رمضان

وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ويرجح أنها في إحدى الليالي الوترية.

وأن ليلة القدر، ليلة مباركة شريفة، اختصها الله عز وجل بخصائص عظيمة وميّزها بمزايا كبيرة فهي أفضل ليلة في الوجود. فعنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا، أن رسول الله، صلّى اللهَ عليه وسلّم قال: (تَحرّوْا لَيْلةَ القَدْرِ في الوتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَواخِرِ منْ رمَضَانَ). وقال الله سبحانه وتعالى أنها ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر هي أعظم الليالي وأشرف الليالي، وأنزل فيها الله سبحانه وتعالى سورة القدر.



فليلة القدر هي ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم، فيجب على المسلمين الاجتهاد فيها بالصلاة وتلاوة القرآن والصدقة والاستغفار وذكر الله وغير ذلك من العبادات. وقالت عائشة، رضي الله عنها: (كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يجاور في العشر الأواخر من رمضان)، ويجاور تعني يعتكف في العشر الأواخر من رمضان رجاء حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها، ويقول: (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان). ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها لا تخرج عنها، ولذلك على المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر جميعها حتى يدركها. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قوله: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)؛ لأن النبي، صلّى الله عليه وسلّم قال لعائشة لما سألته ماذا أقول؟ قال: قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.