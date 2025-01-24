الجمعة 24 يناير 2025
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اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول منصة مصر الصناعية الرقمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أقامت غرفة صناعات الطباعة والتغليف برئاسة المهندس نديم إلياس ندوة حوارية موسعة حول "منصة مصر الصناعية الرقمية.. الخريطة الصناعية والاستثمارية" بمقر اتحاد الصناعات، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين في وزارة الصناعة وعدد كبير من ممثلي شركات قطاع الطباعة والتغليف وفى حضور من ممثلي المنطقة اللوجستية بقناة السويس SC Zone.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية المنصة الرقمية الجديدة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر، لا سيما قطاع الطباعة والتغليف، وقد تم خلال الندوة استعراض المزايا التي توفرها المنصة للشركات، وكيفية الاستفادة منها في تسهيل الإجراءات وتنمية الاستثمارات، وفق بيان المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف.

وأكد "إلياس" على الدور المحوري الذي تلعبه المنصة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية وتوفير الأراضي الصناعية لجميع المستثمرين.

كما شدد نديم إلياس على أهمية التعاون بين الغرفة مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة، وتطرق إلي التحديات التي تواجه القطاع، وكيفية مواجهتها من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية التي توفرها المنصة، كما تم طرح العديد من المقترحات لتطوير المنصة بما يخدم احتياجات القطاع على أفضل وجه.

يشار إلى أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي مشروع حكومي أطلقته وزارة الصناعة بهدف دعم وتسهيل الاستثمار الصناعي في مصر، وتم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة في الأول من سبتمبر 2024، وتشمل خدمات تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار.

المنصة تتيح للمستثمرين الصناعيين إمكانية التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، كما تقدم المنصة فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.

الندوة شهدت حضور عدد كبير من شركات قطاع الطباعة والتغليف، الذين أظهروا اهتمامهم الكبير بمنصة مصر الصناعية الرقمية وآثارها على قطاع الصناعة في مصر.

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