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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في مصر القديمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

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النيابة العامة قسم شرطة مصر القديمة قسم شرطة السلام ثان محكمة جنوب القاهرة

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