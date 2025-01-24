طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز.. معسكر مغلق للأحمر غدا.. أزمة نقص الصفوف تضرب حامل اللقب.. والبحث مستمر عن بديل وسام أبو على

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو امس الاول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت استعدادا لمواجهة بيراميدز.

إصابة وسام أبوعلي

وأثبتت الأشعة التي خضع لها وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في العضلة الخلفية، إثر الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق يوم الثلاثاء.

وكان وسام أبو علي قد شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية خلال مران الأهلي الثلاثاء الماضى، ليفضل الجهاز الفني استبعاده من مباراة فاركو التي أقيمت الأربعاء الماضي في الدوري الممتاز.

وبعد إثبات الأشعة إصابة المهاجم الفلسطيني، فمن المقرر غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره بيراميدز بعد غد الأحد الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي عن بديل للاعب الفلسطيني من أجل تجهيزه لمباراة بيراميدز فى ظل صعوبة الاعتماد على اللاعب الشاب سمير محمد منذ بداية المباراة نظرًا لصعوبتها.

الإصابات العديدة لنجوم الفريق

ومن الصعوبات التي تواجه الأهلي استمرار غياب العديد من العناصر الهامة بالفريق بسبب الإصابة، مثل طاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وأشرف داري وكريم فؤاد وكوكا، إلى جانب رضا سليم الذي تم رفع اسمه من القائمة.

تراجع مستوى اللاعبين

وأيضا من الصعوبات التي تواجه الفريق قبل لقاء بيراميدز هي تراجع مستوى العديد من اللاعبين بصفوف الفريق وظهورهم بشكل سيئ جدا خلال لقاءات الفريق الماضية، والتي شهدت الخسارة من أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والتعادل أمام فاركو أمس في بطولة الدوري الممتاز.

فالعديد من لاعبي الأهلي المؤثرين مثل محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة تراجع مستواهم بشدة ولم يظهروا بالشكل المعهود في لقاءات الفريق الماضية وهو ما أثر على مستوى الفريق بقوة.

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