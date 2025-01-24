اتهام محمد رجب في قضية قتل ضمن أحداث مسلسل الحلانجي بمسلسلات رمضان 2025

تشهد أحداث مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، اتهام طه الحلانجي الذي يقوم بدوره محمد رجب في قضية قتل.

ويبدأ محمد رجب في الهروب من الشرطة كي يثبت براءته في هذه القضية، وفي بعض محاولات القبض عليه يصاب بعيار ناري من رجال الشرطة.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل.

بينما يجسد طارق صبري خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان محمد رجب، نشر صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، عبر فيسبوك، معلقا: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي».

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