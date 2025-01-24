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رياضة

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل، وتقام على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً

 

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


 ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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