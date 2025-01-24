ضبط مزارع أصاب ربة منزل بطلق ناري في سوهاج

تمكنت مباحث دار السلام بسوهاج من إلقاء القبض على مزارع أصاب ربة منزل بطلق ناري بالفخذ اليسرى حال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته بمركز دار السلام بسوهاج.

ضبط مزارع إصابة ربة منزل بطلق ناري بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بوصول “حنان ع ح م” 19 عامًا - ربة منزل إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة بطلق ناري بالفخذ اليسرى.



وأفادت والدة المصابة “عواطف ي ع ع”، 41 عاما - ربة منزل بأنه أثناء وجود نجلتها المذكورة بمنزلها وحال عبث نجل عم زوجها “أحمد م ا ا”، 35 عامًا - مزارع مقيم بذات المنزل بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نجم عنها إصابتها المشار إليها ونفت الشبهة الجنائية.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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