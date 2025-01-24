نجم الأهلي يكشف سر عدم ضم شوقي غريب لـ عمر مرموش للمنتخب الأولمبي

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيحقق الفوز على بيراميدز في بطولة الدوري المصري.



وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "شوقي غريب لم يضم عمر مرموش للمنتخب الأولمبي لأنه لم يكن متألق مثل الفترة الحالي، وكان الفريق يضم لاعبين ممزين".



وتابع: "سام مرسي، حصل على العديد من الفرص في منتخب مصر، لكنه لم يترك بصمة، وقد يكون مؤثر مع فريقه في الدوري الإنجليزي، لكن الوضع مختلف في المنتخب، وهو متألق في فريقه والإعلام لا يتحدث عنه".

مجلس الزمالك

وعن الزمالك قال:" مجلس الزمالك لا يستطيع توقيع عقوبات على الزمالك، وعينه مكسورا أمام اللاعبين لأن لهم مستحقات مالية".



وعن مباراة الأهلي وبيراميدز قال: "بيراميدز في أفضل حالاته وألاهلي في أسوأ حالاته، لكن المباراة لها حسابات أخري، وبيراميدز حاليًا يفصل فريقين من الأهلي والزمالك، والأهلي سيكسب المباراة ولكن بصعوبة".

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