الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي يكشف سر عدم ضم شوقي غريب لـ عمر مرموش للمنتخب الأولمبي

شوقي غريب وعمر مرموش،
شوقي غريب وعمر مرموش، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيحقق الفوز على بيراميدز في بطولة الدوري المصري.


وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "شوقي غريب لم يضم عمر مرموش للمنتخب الأولمبي لأنه لم يكن متألق مثل الفترة الحالي، وكان الفريق يضم لاعبين ممزين".


وتابع: "سام مرسي، حصل على العديد من الفرص في منتخب مصر، لكنه لم يترك بصمة، وقد يكون مؤثر مع فريقه في الدوري الإنجليزي، لكن الوضع مختلف في المنتخب، وهو متألق في فريقه والإعلام لا يتحدث عنه".

 

مجلس الزمالك

وعن الزمالك قال:" مجلس الزمالك لا يستطيع توقيع عقوبات على الزمالك، وعينه مكسورا أمام اللاعبين لأن لهم مستحقات مالية".


وعن مباراة الأهلي وبيراميدز قال: "بيراميدز في أفضل حالاته وألاهلي في أسوأ حالاته، لكن المباراة لها حسابات أخري، وبيراميدز حاليًا يفصل فريقين من الأهلي والزمالك، والأهلي سيكسب المباراة ولكن بصعوبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبدالجليل الزمالك بيراميدز الأهلي عمر مروش
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

كيم كاردشيان تخسر آلاف المتابعين على إنستجرام وإكس بسبب ميلانيا ترامب، ومتابعون: باعت نفسها

انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية

نجم الأهلي يكشف سر عدم ضم شوقي غريب لـ عمر مرموش للمنتخب الأولمبي

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب يرتفع 4 جنيهات وانخفاض جديد في الجوافة

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

منوعات

المزيد

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية