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رياضة

محمد عبد الجليل: انتقال زيزو للأهلي سيكون طوق النجاة لمجلس الخطيب

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك لصفوف الأهلي، ستكون صفقة جماهيرية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "انتقال زيزو للأهلي صفقة جماهيره وستكون طوق النجاة لإدارة النادي الأهلي". 

وتابع: "في حالة عدم تجديد الزمالك عقد زيزو، من حق الأهلي يدخل في الصفقة، وممكن بيراميدز يدفع أكتر، وساعتها الزمالك ميرجعش يندم يلوم غير نفسه".

معسكر الزمالك قبل مباراة مودرن سبورت

وعلى صعيد متصل سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي نادي الزمالك، بسبب البيان الذي أصدره زيزو لاعب الفريق خلال معسكر الزمالك قبل مباراة مودرن سبورت.

وأوضحت مصادر أن بيان زيزو هدفه كان إحراج إدارة الزمالك، ولذلك هناك انقسامات قوية من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشأن مستقبله اللاعب مع الفريق. 

حيث يرى الجانب الأكبر ضرورة بيع زيزو وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بالتفاوض مع الاتفاق السعودي لبيع زيزو لهم وعدد قليل من المجلس يقترح تجديد تعاقده ثم بيعه.

وقال المصدر: هناك اجتماعات مستمرة لمجلس الإدارة لحسم أمر اللاعب خاصة بعد البيان الذي أصدره. 

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