الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ناهد السباعي تكشف أكثر ما يجذبها في الرجل

الفنانة ناهد السباعي،
الفنانة ناهد السباعي، فيتو

ناهد السباعي، قالت الفنانة ناهد السباعي: "عندما ظهرت كممثلة لم يكن العمل من إنتاج أمي، أو إخراج والدي، ولست من الفنانين الذين يعلنون نجاح أعمالهم الفنية رغم فشلها".

فكر ناهد السباعي 

وتابعت ناهد السباعي في تصريحات عبر برنامج "بودكاست كلام عائلي":"انا مش من الممثلين اللي لما أعمل حاجة ومتنجحش أطلع أعلن نجاحها".

انبهار ناهد السباعي بجدها

ولفتت:"كنت منبهرة بجدي جدا لأنه كان من الضباط الأحرار، وهو من قام بتأليف فيلم إسماعيل يس في الجيش، وهو اللى كتب أروح لمين لأم كلثوم وقام بتأليف أغاني لكوكب الشرق وعبدالوهاب، وما جعلني أحبه أنه رغم كونه ضابطا كان فنانا حقيقيا".

أكثر ما يجذب ناهد السباعي في الرجل

وعن الشيء الذي يجذبها في الرجل، علقت ناهد السباعي:"حاجة كانت أمي دايما بتقولها، الرجل المسئول بيكون عنده حتى أدب للخناق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي الفنانين والدة ناهد السباعي والد ناهد السباعي جد ناهد السباعي

مواد متعلقة

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

تكريم ناهد السباعي وأنسي أبو سيف وكامل الباشا بمهرجان القاهرة للفيلم القصير "صور"
ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

أول تعليق من جروس بعد خسارة الزمالك أمام مودرن سبورت

منوعات

المزيد

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية