علي الفيل رجل مباراة مودرن سبورت والزمالك في الدوري الممتاز

حصد علي الفيل مدافع فريق مودرن سبورت جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد، وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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