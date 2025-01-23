الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي

فعاليات الافتتاح
فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض،فيتو

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة الثالثة على التوالي، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في التجمع الخامس خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، وذلك استكمالا لجهود الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية بين كافة فئات المجتمع.
 

فعاليات معرض الكتاب  بدورته ال 56

تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المعرض بدورته ال 56 بشعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية، وكذلك الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، ومنها الاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتخصيم، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

 

فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض


وتفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض الكتاب وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض حيث استمع لشرح من مسئولي الهيئة عن الانشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ودورها في تنمية المجتمع ومستوى معيشة المواطنين، كما استعراض الأنشطة التي ستقدمها الهيئة وجهاتها التابعة خلال تواجدها بالمعرض هذا العام.

 


تأتي المشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثالثة على التوالي؛ استكمالا لجهود الهيئة في تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال رفع الوعي ومستوى الثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني. 

وتهدف المشاركة أيضًا إلى تشكيل وبناء وعي  مالي واستثماري وتأميني سليم يسهم في مساعدة الأجيال المقبلة والحالية على اتخاذ وبناء قرارات مدروسة تساعدهم على تغيير واقع حياتهم للأفضل.


وتنظم هيئة الرقابة المالية عددًا من الندوات التي تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى توفير كتيبات تعليمية وتعريفية بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة تساعد على نشر الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع. حيث تنظم الهيئة جلسة حوارية يوم الأحد المقبل، عن التمويل متناهي الصغر بعنوان "أداة لتمكين رواد الأعمال"، وتُجرى فعاليات الجلسة بقاعة ديوان الشعر بلازا 1 من الساعة 12 وحتى 2 ظهرًا.

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