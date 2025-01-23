مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 15 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كلا من عبد الحميد محمد عبد الرحيم، 73 عاما، حامد هاشم عبد الله، 70 عاما، مقيمين في محافظة القاهرة، فيما أصيب 15 آخرين وهم: محمود جابر عبد العزيز خلف، 30 عاما، قنا، أم كلثوم أبو النجا طه عبد التواب، 65 عاما، القاهرة، محمد خالد محمد، قنا، يونس خالد محمد، 11 عاما، قنا، يسرا خالد محمد، 7 أعوام، قنا، أسماء خالد محمد، 33 عاما، قنا، زياد هاشم عبد الموريد، 18 سنة، قنا.

كما أصيب كل من محمود أبو النجاح عبد الراضي، 66 عاما، قنا، نادية جابر علي أحمد، 60 عاما، القاهرة، محمود سعد أحمد، 16 عاما، القاهرة، حسن محمود هاشم، 58عاما، القاهرة، كريمة أحمد هاشم، 48 عاما، القاهرة، نورا أنور هاشم، 35 عاما، القاهرة، جنى أحمد محمود،12 عاما، القاهرة، جودي أحمد محمود، 8 أعوام، القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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