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القنصلية الصينية بالإسكندرية تنظم احتفالا بعيد الربيع (صور)

القنصل الصيني،فيتو
القنصل الصيني،فيتو

نظمت  القنصلية الصينية بالإسكندرية اليوم السبت، احتفالا بعيد الربيع الصيني لعام 2025، وذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظة الإسكندرية، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين والدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، ومحمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، وعدد من الشخصيات التنفيذية البارزة والصحفيين في المحافظة.

قال القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، "يانغ يي"، إن مصر والصين تعدان من أقدم الحضارات في العالم، ولديهما تاريخ طويل من التبادل الثقافي والفني قبل أكثر من 2000 عام، وصل مبعوث من عهد أسرة هان الصينية إلى الإسكندرية عبر طريق الحرير، الذي كان جسرًا مهمًا يربط بين حضارتي البلدين. ومن خلال هذا الطريق التجاري، دخلت المنتجات الصينية مثل الحرير والخزف إلى مصر، بينما وصلت التوابل والمنتجات المصرية إلى الصين، مما أسهم في تعزيز التفاهم والتقدير المتبادل بين الثقافتين.

وأضاف قنصل الصين بالإسكندرية، أنه في القرن العشرين، تعزز التعاون الثقافي بين الصين ومصر بشكل مستمر. ففي عام 1956، أقام البلدان علاقات دبلوماسية ووقعا اتفاقية تعاون ثقافي، تبعها توقيع العديد من الخطط التنفيذية التي شملت مجالات الفنون الجميلة والموسيقى والمكتبات والتراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل الفنانين والفرق الفنية، مما عزز التفاهم والصداقة بين الشعبين.

وأشار "يانغ يي" إلى أنه في عام 2024، التقى الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث اتفقا على إعلان "عام الشراكة الصينية-المصرية"، ويعد عرض فرقة شنجن اليوم امتدادًا لهذا العام، وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الجمهور المصري بالفن الصيني وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافتين العريقتين، ومنذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قبل 10 سنوات، شهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا، وتوسعت التبادلات الإنسانية، مما دفع بالعلاقات الثنائية نحو بناء مجتمع مستقبلي مشترك يتماشى مع متطلبات العصر الجديد.

وتابع القنصل: "أود أن أعرّفكم بالسنة القمرية الصينية الجديدة، المعروفة بـ"عيد الربيع"، الذي تم إدراجه في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي لمنظمة اليونسكو عام 2024. عيد الربيع يحمل تاريخًا يمتد لأكثر من 4000 عام، ويعد من أهم الأعياد الصينية، حيث يرمز إلى التجدد والوئام الأسري، إذ يجتمع أفراد العائلة للاحتفال معًا، ويستمر الاحتفال به من أول أيام السنة القمرية الجديدة حتى اليوم الخامس عشر، حيث يُختتم بعيد الفوانيس."

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