آلة تسجيل أهداف.. هذا اللاعب يتفوق على رونالدو وميسي وليفاندوفسكي.. هداف مانشستر سيتي أعلى لاعب من ناحية تسجيل الأهداف في تاريخ أبطال أوروبا

نجحت مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على مدار أكثر من 60 عاما في أن تساهم بتسجيل عدد من اللاعبين لأسمائهم بحروف من ذهب، بسبب الأرقام التي حققوها في المسابقة الأعرق تاريخيًا على مستوى الأندية في العالم.

14 فريقا فازوا بدوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد ورونالدو الهداف التاريخي

وعلى مدار 33 عاما منذ أن تم تعديل نظام المسابقة واسمها إلى الشامبيونزليج، تمكن 14 ناديا من الفوز بالكأس ذات الأذنين، وقد ساعدهم في ذلك عدد من اللاعبين المميزين، وبينما يعلم الجميع أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمسابقة بـ140 هدفا من بينها 67 هدفا في الأدوار الإقصائية (رقم قياسي).

كريستيانو رونالدو في المركز الرابع للمعدلات التهديفية في دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق لا يمتلك معدل التسجيل الأفضل بين اللاعبين الذين مروا على هذه المسابقة ممن سجلوا 25 هدفا على الأقل فيها، إذ إن أهداف رونالدو جاءت من خلال 183 مباراة بمعدل 0.77 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما يجعله يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل اللاعبين تسجيلًا للأهداف من حيث المعدل.

ميسي في المركز الثالث من حيث المعدلات التهديفية في دوري أبطال أوروبا

عبر مسيرته الطويلة في دوري أبطال أوروبا نجح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في أن يكون أكثر اللاعبين تتويجا بالكرة الذهبية (8 مرات) وكذلك بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم (6 مرات).

وبالرغم من الأرقام القياسية الفردية العديدة التي يمتلكها "البرغوث" في جعبته، ومن ضمنها تسجيل 123 هدفًا في 163 مباراة خاضها في دوري الأبطال، إلا أنه يحتل المركز الثالث من حيث معدل تسجيل الأهداف، إذ يبلغ معدله 0.79 هدف في المباراة الواحدة.

روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني بالمعدلات التهديفية

بفضل هدفه الذي سجله في مرمى بنفيكا البرتغالي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي حقق فيها برشلونة الفوز (5-4) بعد ريمونتادا تاريخية، رفع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصيده الإجمالي من الأهداف في المسابقة القارية إلى 103 أهداف في 127 مباراة بمعدل 0.81 هدف في المباراة الواحدة.

ولم يفز ليفاندوفسكي الذي ارتدى قميص أربعة أندية في المسابقة ابتداء من ليخ بوزنان البولندي مرورا بـ بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وانتهاءًا ببرشلونة الإسباني، سوى مرة واحدة بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك مع عملاق بافاريا في موسم 2019-2020، وهو الموسم الذي شهد تتويجه للمرة الأولى والأخيرة بجائزة هداف المسابقة، تحت قيادة مدربه الحالي هانز فليك، حيث يحلم في تكرار الأمر في الموسم الحالي الذي يشهد تألق النادي الكتالوني في البطولة الأوروبية.

هالاند في المركز الأول كأعلى معدلا تهديفي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

المركز الأول في لائحة اللاعبين أصحاب المعدل التهديفي الأعلى ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا ليس بأحد سوى آلة تسجيل الأهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يملك في رصيده 47 هدفا في 46 مباراة بمعدل 1.02 هدف في المباراة الواحدة، على الرغم من أنه لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر.

ومنذ أن خاض العملاق النرويجي مباراته الأولى في المسابقة العريقة بقميص ريد بول سالزبورج، أظهر تألقًا لافتًا على المستوى الدولي، إذ سجل الهاتريك في مباراته الأولى ضد جينك البلجيكي، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول ليصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل الهاتريك في أول 45 دقيقة يلعبها في المسابقة على الإطلاق.

أرقام هالاند القياسية في دوري أبطال أوروبا

وتابع هالاند خطف الأضواء في موسم 2019-2020 حين بات سادس لاعب يسجل في أول خمس مباريات له في البطولة إلى جانب أليساندرو دل بييرو، سيرجي ريبيروف، نيمار جونيور، كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي، رافعًا حصيلته الإجمالية إلى ثمانية أهداف أوروبية مع سالزبورغ ليغادره إلى بوروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي لذات الموسم، وليضيف هدفين آخرين لرصيده من خلال الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 للمسابقة، لكن الخسارة بهدفين نظيفين إيابا جعلته يغادر البطولة للمرة الثانية في موسم واحد.

وقبيل مغادرته إلى مانشستر سيتي تمكن هالاند من رفع حصيلته الأوروبية إلى 20 هدفا بعد أن توج بجائزة الهداف في موسم 2020-2021 على الرغم من أن دورتموند ودع المسابقة من الدور ربع النهائي، وفي الموسم التالي الذي عانى فيه من لإصابة اكتفى هالاند بتسجيل ثلاثة أهداف في 3 مباريات.

ومع السيتزنز انفجر هالاند تهديفيا فسجل 24 هدفا في 27 مباراة من بينها 12 هدفا في موسم 2022-2023 الذي توج فيه بجائزة أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا، وليقود فريقه إلى لقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ وإلى ثلاثية تاريخية معادلا إنجاز مانشستر يونايتد في عام 1999.

في الموسم الحالي سجل هالاند ستة أهداف في سبع مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا ويأتي في المركز الرابع على لائحة هدافي المسابقة للموسم الحالي، خلف ليفاندوفسكي (9 أهداف) رافينيا (8 أهداف) سيرهيو جيراسي (7 أهداف) إلى جانب جوليان آلفاريز (6 أهداف).

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