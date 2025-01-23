الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي: توافقنا مع الصومال على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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قال الرئيس السيسي، إنه تم التباحث مع  الرئيس "حسن شيخ محمود"، الرئيس  الصومالي حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما فى ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الأفريقى، وأمن البحر الأحمر حيث توافقنا على ضرورة تكثيف الجهود، للحفاظ على السلم والأمن فى تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي.

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعها وزيرا خارجية الدولتين

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الاوضاع الأمنية الرئيس السيسي الرئيس الصومالي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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