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ملفات وحوارات

عبد الحميد حسن ليس الأول.. اشتباكات اللاعبين والمدربين عرض مستمر.. ميدو وشحاته «الأبرز».. وخناقة التوأم مع محسن صالح «الأغرب»

ميدو وحسن شحاته
ميدو وحسن شحاته

لم تكن واقعة المشادة التي حدثت بين عبد الحميد حسن ميدو مدرب فريق 2005 بالنادي الأهلي مع معتز محمد لاعب الفريق وقائد منتخب مصر في مباراة زد أول أمس ببطولة الجمهورية وهي الواقعة التي أدت إلى توجيه الأهلي الشكر للمدرب هي الأولى من نوعها في الملاعب المصرية، إلا أن هذه الواقعة فجرت ملف الأزمات والمشاجرات بين اللاعبين والمدربين في الملاعب المصرية، خاصة وأن مباراة المنصورة والمقاولون العرب الشهر الماضي قد شهدت أحداثا مؤسفة أيضًا.

أحمد شاهين وعلاء نوح 

وشهد ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر واقعة مؤسفة؛ حيث اعتدى اللاعب أحمد شاهين لاعب المنصورة على المدير الفني للفريق علاء نوح بعد استبداله فور نزوله بدقائق معدودة، وقام الطاقم الاإداري بنادي المنصورة بإبعاد اللاعب عن مدربه خوفا من حدوث ما لا يحمد عقباه.

حسن شحاته مع شيكابالا 

وشهدت مباراة الزمالك والمغرب الفاسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 مشادة كلامية بين شيكابالا لاعب الزمالك ومدربه حسن شحاتة بعد قرار شحاتة باستبدال اللاعب الذي تفوه ضد مدربه مما جعل لاعبي الزمالك يقومون بمنع اللاعب من الحديث والتوجه للمدير الفني.

حسن شحاته وميدو 

وتعد هذه الواقعة هي الأشهر خاصة وأنها كانت في بطولة قارية بحجم بطولة أمم أفريقيا عام 2006 والتي نظمتها مصر وكانت في ستاد القاهرة، في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة أمام منتخب السنغال، والملعب ممتلئ عن آخره.

وشهدت الواقعة اعتراض ميدو على تغييره وخروجه من المباراة ونزول عمرو زكي مكانه، وقام بمهاجمة مدربه وحاول الاعتداء عليه إلا أن لاعبي المنتخب قد حالوا بين اللاعب والمدير الفني لمنتخب مصر.

التوأم ومحسن صالح 

كما شهد عام 1994 واقعة مؤسفة؛ حيث توجه الثنائي حسام وإبراهيم حسن إلى منزل محسن صالح مدرب منتخب مصر ودخلا في مشاجرة معه بعد قراره باستبعادهم من صفوف منتخب مصر وقتها، وهو الأمر الذي أغضب التوأم وقام بمنع الثنائي عن المدرب زميلهما بالأهلي وقتها محمود أبو الدهب الذي تدخل ومنع الأزمة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

وتدخل بعدها اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد وقتها وسمير زاهر نائب رئيس الاتحاد وقاما بمصالحة محسن صالح على التوأم وانتهت الأزمة.

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