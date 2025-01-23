قبل افتتاحه للجمهور، شاهد قاعات وأجنحة معرض الكتاب 2025

تنشر "فيتو" آخر استعدادات دور النشر المشاركة في الدورة الـ 56 من فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقها فى الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور ثانى يوم افتتاحه الرسمى، حيث افتتح اليوم 24 يناير الجاري، ويستقبل زائريه بداية من الساعة الـ10 صباح غدا الجمعة 24 يناير 2025، بتذكرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات وهى نفس سعر التذكرة خلال العام الماضى.

خريطة مواصلات معرض الكتاب 2025

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

معرض الكتاب 2025

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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