جمال السمالوطي: 200 مشتري أجنبي يشارك في معرض الجلود لزيادة صادرات القطاع

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بمشاركة 121 شركة محلية وأجنبية تمثل 170 علامة تجارية، ويقام في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة الصناعة.

معرض القاهرة الدولي للجلود

وشهد افتتاح المعرض حضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود،، الدكتور محمد الشريف عضو الاتحاد العربي للمعارض ، الوزير المفوض عصام النجار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، يحيي أبو حلقة وأحمد الألماني وكيلا الغرفة، واعضاء مجلس إدارة الغرفة م. محمد محمود ومحمد زلط وكريم ملوك ومحمد بطة ومصطفى علام وم، رأفت الخياط ونادر الكبير، ومحمد عاطف المدير التنفيذي لشركة بيراميدز.

وأشاد محافظ القاهرة خلال جولته بمعرض القاهرة الدولي للجلود، بجودة المنتجات المعروضة، وبالتطور الملحوظ الذي شهدته صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته على تقديم الحكومة لكافة أوجه الدعم للمصانع المحلية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والحد من الواردات.

جمال السمالوطي: 200 مشترى أجنبي يشارك في المعرض لزيادة صادرات القطاع

ومن جانبه قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه للعام الثالث على التوالي تركز الغرفة في معرضها السنوي على التصدير في المقام الأول وجذب بعثة مشترين قوية لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المحلية المشاركة في المعرض وهو ما ترتب عليه إحداث طفرة في صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة لترتفع من 2.4 مليون دولار في عام 2019 إلى 80 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

وأوضح السمالوطي أنه يشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام أكبر بعثة مشترين في القطاع تضم 200 مشتري أجنبي من 9 دول عربية وأوروبية وأفريقية، بهدف زيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لهذه الدول وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ووجه رئيس غرفة صناعة الجلود الدعوة لجميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية والمستلزمات لزيارة المعرض خلال أيامه الثلاثة بهدف التكامل الصناعي بين الشركات وتبادل الآراء والخبرات لتطوير هذه الصناعة العريقة التي تتواجد في مصر منذ الفراعنة وحتى الآن وتضم حاليًا ما يقرب من 17600 منشأة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيكون متواجد على مدار فعاليات المعرض لتذليل أي عقبات تواجه الشركات العارضة ومساعدتها على تسعير منتجاتها وعرضها بشكل مميز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة.

وأشار إلى أن هناك 5 شركات شحن تشارك في المعرض هذا العام لتسهيل عملية التصدير للشركات.

المصنوعات الجلدية المعروضة في معرض القاهرة الدولي للجلود

وقال المهندس عصام النجار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات: إن المصنوعات الجلدية المعروضة في معرض القاهرة الدولي للجلود ذات جودة عالية جدا وتلبي احتياجات المستهلكين في السوق المصرية بما يساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المعارض لدعم الصناعة المحلية.

لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية

وقال الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض، إنه من المتوقع أن يزور المعرض 15 ألف زائر من تجار الأحذية والمنتجات الجلدية، مؤكدًا أهمية المشاركة في المعارض في هذا التوقيت لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الشقيقة وزيادة المبيعات بالأسواق المحلية.

وأوضح الشريف أنه تم تخصيص قاعة للقاءات الثنائية خلال فعاليات المعرض بين الشركات المصرية العارضة وبعثة المشترين الأجانب التي تزور المعرض، حيث تضم البعثة وفودًا من الأردن، الجزائر، السعودية، العراق، اليمن، فلسطين، لبنان، ليبيا، وتركيا.

وأشار إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة من خلال المعرض لمساعدة المصانع المحلية على فتح أسواق جديدة في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها.

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