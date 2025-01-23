الخميس 23 يناير 2025
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محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع (صور)

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، مما يساهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق رضا المواطنين. 

تطوير شبكة الطرق في المنيا 

وشدد محافظ المنيا على الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة الطرق يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة.

مشروعات الخطة الاستثمارية في المنيا 

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، أعمال رصف شوارع تقسيم الأبراج بحي جنوب المدينة وشارع المصطفى بحي شمال المدينة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لرصف الطرق، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، تيسيرا على المواطنين، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

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