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رياضة

صلاح ضد مرموش، موعد الصدام المصري المنتظر في الدوري الإنجليزي

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش ضد محمد صلاح 

 وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة تترقب الجماهير المصرية مواجهة عمر مموش مع مواطنه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول.

وتقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 فبراير المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان فريق بيب جوارديولا توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

 وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

 وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

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