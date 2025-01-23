صلاح ضد مرموش، موعد الصدام المصري المنتظر في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش ضد محمد صلاح

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة تترقب الجماهير المصرية مواجهة عمر مموش مع مواطنه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول.

وتقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 فبراير المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان فريق بيب جوارديولا توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.