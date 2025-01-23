مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد رسميا مع النجم المصري عمر مرموش، قادما من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي خلال النصف الثاني من الموسم الحالي بعد أن تم الإعلان الرسمي عن الصفقة كما سيستمر بقميص السيتى حتى عام 2029..

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": "بعد إعلان التعاقد مع خوسانوف أمس، أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع فيتور، ثم سيكون الدور على مرموش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.