شركة صرف صحي الإسكندرية تطلق حملة للتوعية بأضرار التعدي على الشبكات وتأخر السداد

أطلقت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" حملة توعية شاملة بأضرار التعدي على شبكة الصرف الصحي وطرق سداد المتأخرات المالية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتفعيل مبادرة “بداية” التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين والحفاظ على المشروعات القومية.

تأتي الحملة بالتعاون مع رؤساء جميع أحياء الإسكندرية، حيث تضمنت عقد ندوات ولقاءات جماهيرية مع المواطنين لتوضيح المخاطر القانونية الناجمة عن التوصيلات غير القانونية لخدمة الصرف الصحي، وما يترتب عليها من مساءلة قانونية تجاه المخالفين، وتم توزيع ملصقات توضيحية تُسلط الضوء على طرق سداد المتأخرات المالية ووسائل التواصل المختلفة مع الشركة.

وتهدف هذه الحملة إلى حماية المواطنين من المساءلة القانونية وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة باستخدام شبكة الصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على الخدمات العامة والبنية التحتية للمشروعات القومية.

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