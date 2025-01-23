الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"رحلة ابن بطوطة" ضمن إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2025

كتاب رحلة ابن بطوطة،
كتاب رحلة ابن بطوطة، فيتو

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "رحلة ابن بطوطة.. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" لمحمد بن عبد الله ابن بطوطة وابن جزي الكلبي، في جزأين، ضمن مجموعة كتب التراث التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر إقامتها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل. 

كتاب رحلة ابن بطوطة 

الكتاب من أبرز وأشهر كتب الرحلات في التاريخ، وبدأ "ابن بطوطة" رحلته من مسقط رأسه في "طنجة"، وكان هدفه الأساسي أداء مناسك الحج، ورحل دون رفيق أو قريب، لكن في كل مدينة مر بها، كان يتخذ من أهلها أصدقاء ويحدثهم عن تجربته، واستغرقت رحلاته ما يقارب ثلاثين عاما، وخلالها، قام بإملاء تفاصيل مغامراته ونوادره على "ابن جزي الكلبي"، الذي قام بتوثيقها في مؤلفه الشهير "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".

 

ولم يقتصر "ابن بطوطة" على وصف الأماكن التي زارها فقط، بل تطرق أيضا إلى مداخل المدن، مخارجها، وطبائع الشعوب المختلفة التي تعامل معها. كما سرد العديد من القصص المشوقة التي جعلته واحدا من رواد أدب الرحلات في الأدب العربي، حتى أصبح اسم "ابن بطوطة" مرادفا لأي شخص كثير الترحال.

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