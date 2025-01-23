الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

3 ملفات رئيسية تتصدر القمة المصرية الصومالية بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الصومال.فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ويعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

كما من المقرر أن يتم خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية فضلا عن ترحيب الجانبان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشيو فضلا عن التوقيع  على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تقدير الصومال لدعم مصر المتواصل لمقدشيو على مدار العقود الماضية وحرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة وتثمين دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.


كما من المقرر أن تشهد المباحثات مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين  تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.
 

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