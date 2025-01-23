صعوبات تواجه الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

صعوبات عديدة تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، الأهلي الذي تعادل بالأمس أمام فاركو وهو التعادل الذي جعل جماهير الأهلي توجه سهام النقد لإدارة الكرة بالقلعة الحمراء بسبب عدم تدعيم الفريق طوال شهر يناير الجاري.

إصابة وسام أبو علي

تعد أبرز الصعوبات التي تواجه الأهلي أمام بيرامديز هي الإصابة التي تعرض لها وسام أبو علي مهاجم الفريق الوحيد والتي تؤكد الأنباء الواردة من القلعة الحمراء على غيابه عن اللقاء الهام أمام بيراميدز الأحد المقبل بعد شكواه بشد في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي يجعل مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حيرة من أمره خاصة في ظل عدم وجود بدائل هجومية إلا سمير محمد مهاجم الفريق الشاب.

الإصابات العديدة لنجوم الفريق

ومن الصعوبات التي تواجه الأهلي استمرار غياب العديد من العناصر الهامة بالفريق بسبب الإصابة، مثل طاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وأشرف داري وكريم فؤاد وكوكا ورضا سليم الذي تم رفع اسمه من القائمة.

تراجع مستوى اللاعبين

وأيضا من الصعوبات التي تواجه الفريق قبل لقاء بيراميدز هي تراجع مستوى العديد من اللاعبين بصفوف الفريق وظهورهم بشكل سيئ جدا خلال لقاءات الفريق الماضية والتي شهدت الخسارة من أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا والتعادل أمام فاركو أمس في بطولة الدوري الممتاز

فالعديد من لاعبي الأهلي المؤثرين مثل محمد الشناوي ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة تراجع مستواهم بشدة ولم يظهروا بالشكل المعهود في لقاءات الفريق الماضية وهو ما أثر على مستوى الفريق بقوة.

رحيل عدد كبير من اللاعبين

شهدت صفوف الفريق الفترة الأخيرة رحيل عدد من اللاعبين عن صفوفه نظرًا لانتقالهم لأندية خارجية مثل: بيرسي تاو الذي انتقل لقطر القطري، ومحمود كهربا الذي انتقل للاتحاد الليبي، وكذلك رفع اسم رضا سليم بعد تعرضه للإصابة التي أنهت موسمه مع الفريق.

عدم دعم الفريق بصفقات جديدة

بالرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها الأهلي مؤخرا بسبب الإصابه أو رحيل بعض اللاعبين الإ أن إدارة الكرة بالنادي لم تستطع إبرام أية صفقات لدعم الفريق وتعويض الراحلين والمصابين حتى اليوم، وهو الأمر الذي أثر على الفريق الفترة الأخيرة وسيؤثر بدون شك أمام بيراميدز يوم الأحد المقبل.

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