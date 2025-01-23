مد أجل الحكم على البلوجر هدير عاطف.. الضحايا يطالبون بتعويض عن الأضرار المادية.. ودفاع المتهمة: «زوجها طلب منها الإعلان واستلام الأموال»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة النصب علي المواطنين لجلسة 27 يناير الجاري.

الضحايا يطالبون بملبغ 500 ألف جنيه تعويض

وخلال الجلسات السابقة طالب دفاع أحد ضحايا البلوجر هدير عاطف وشركائها، مبلغ 500 ألف جنيه تعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت بموكله من المتهمين.

فيما قال دفاع هدير عاطف: إن موكلته لم تستولي على أموال من المواطنين لكن زوجها من طلب منها فقط الإعلان عن نشاطه عبر إنستجرام.

دفاع البلوجر هدير عاطف للمحكمة: زوجها اللي طلب منها الإعلان واستلام الفلوس.

وأضاف الدفاع أن زوج موكلته بلال أكد لها أنها سوف تستلم مبالغ مالية من المواطنين عبر خدمة “فودافون كاش”، مشددا أن المتهمة لم تعلم مشروعية تلك المبالغ.

أطالب بإخلاء سبيل موكلته لترعى طفلتها

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها)؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات؛ "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

وأكدت التحريات قيام "البلوجر" بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.



اتخاذ الإجراءات القانونية

وخلال 48 ساعة، نجحت جهود فريق العمل الأمنى من تم تحديد مكان تواجد المتهم الرابع "الهارب" زوج هدير عاطف المتهم الرئيسى بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأدلى المتهم الرئيسي في قضية البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، باعترافات تفصيلية والاستيلاء على أموال الضحايا بزعم تحقيق أرباح شهرية.

وأضاف المتهم بأنه روج أخبارا كاذبة عن انتحاره خشية بطش الضحايا به بعد تعثره في سداد الأرباح الشهرية لهم وعلمه بتقديم بلاغات ضده.

وقال عاطف السيد والد البلوجر هدير عاطف: "بنتى ضحية وكانت متزوجة بلال محمود وتم تطليقها منه ولم تتداول أموالا مع أحد ولم تأخذ أي أموال من أي شخص".

عمل البلوجر هدير عاطف

وتابع: "بنتي هدير عاطف شغالة بلوجر من 8 سنين وشغلها منتظم، وتحقيقات النيابة العامة ستظهر الحقيقة"، مضيفا: "ابنتي هدير عاطف حاليا منفصلة وليست على ذمة أي رجل، وهي ضحية لناس يتهمونها بالباطل والنيابة العامة ستظهر الحقيقة، ملهاش في غسيل الأموال وهي مظلومة".

وحصلت فيتو على نص اعترافات هدير عاطف:

ما اسمك ؟

هدير عاطف

ما عمرك ؟

٢٧ سنة

مهنتك ؟

صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ما رأيك فيما هو منسوب إليك من اتهامات بالنصب على 16 شخصا بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها؟

ما اعرفش عنهم حاجة وما أعلنتش على صفحتي حاجة او إعلان زي ده.

هل تم الاتفاق بينك وبين زوجك المتهم بلال علي شركة لتوظيف الأموال ؟

ما حصلش.. وكل اللي اعرفه ان لاقيت ناس بتهددني وبلغتهم أن انفصلنا بسبب انه مش راضي يرجع للناس فلوسها

هدير عاطف وبلال

وتسلمت النيابة العامة، تحريات المباحث فى واقعة هدير عاطف وبلال للنصب على المواطنين والتى اكدت استيلائهم على أموال المواطنين بطرق احتيالية مع الزعم بتقديم أرباح كبيرة مقابل الاشتراك معهم فى المشروعات المقدمة والتى يعملون بها وان مكاسبها مضمون.

وأكدت التحريات بأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

وجاء في تحريات الأموال العامة أن النيابة العامة تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

أقوال الشهود

كما استمعت النيابة العامة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

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