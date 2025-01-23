الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

اليوم، السيسي يستقبل رئيس الصومال بقصر الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود في وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلعب مصر دورا محوريا في مساعدة الصومال في حربها ضد الإرهاب؛ إذ تبذل الحكومة المصرية جهود فعالة في الجهود الدولية التي تُبذل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية، وذلك في إطار خطة مصرية طويلة الأمد لتدريب الشرطة والجيش وتوفير ما تحتاجهما من أجهزة وعتاد.
 

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