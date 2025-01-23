رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي

وصل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود في وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتلعب مصر دورا محوريا في مساعدة الصومال في حربها ضد الإرهاب؛ إذ تبذل الحكومة المصرية جهود فعالة في الجهود الدولية التي تُبذل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية، وذلك في إطار خطة مصرية طويلة الأمد لتدريب الشرطة والجيش وتوفير ما تحتاجهما من أجهزة وعتاد.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1,43 مليار دولار.



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