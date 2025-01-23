الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أغنية ألف تحية، نهاية مبهجة لمسلسل موضوع عائلي بتوقيع أحمد سعد

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

اختتمت أحداث مسلسل موضوع عائلي بنهاية سعيدة للعائلة التي نالت إعجاب الجمهور وأصبحت قريبة من قلوبهم على مدار ثلاثة أجزاء. 

ففي الحلقة العاشرة والأخيرة، وبعد أن هدأت الأوضاع واستقرت الأمور بين أفراد العائلة، ظهر صوت الفنان أحمد سعد ليضيف لمسة مميزة إلى ختام المسلسل.  

حيث تغنى أحمد سعد بأغنيته ألف تحية على مشاهد مختلفة ومميزة جمعت أبطال المسلسل على امتداد الأجزاء الثلاثة من مسلسل موضوع عائلي.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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