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قرار جديد من النيابة بشأن الطالب المعتدي على 3 من زملائه في الإسكندرية

نيابة الإسكندرية،
نيابة الإسكندرية، فيتو

قررت نيابة الطفل بسيدي جابر بالإسكندرية تجديد حبس الطالب “ع.ا”، البالغ من العمر 15 سنة، لمدة 15 يوما  داخل دور رعاية على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه تفصيليًّا بواقعة الاعتداء على ثلاثة من زملائه أمام ماركت شهير باستخدام سلاح أبيض "سكين".

كما استمعت النيابة، إلى أقوال اثنين من المتهمين في واقعة مشاجرة بين طلاب بسلاح أبيض وإصابة 3 من زملائهم بالمرحلة الثانوية العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، وحجز الطالب المتهم علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على مقطع الفيديو وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصهم.

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.



ورود بلاغ

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر، بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالبين "مصابين بجروح طعنية"، وطرف ثان 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة الطرف الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، تم ضبطهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

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