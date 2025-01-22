السيسي: 2011 كانت محنة كبيرة، وأنفقنا 130 مليار لدحر الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حد سألني مرة أنت ليه قلت 2 تريليون جنيه للنقل، و2 تريليون للكهرباء، هو إحنا عملنا حاجة زيادة ولا حاجة كانت مطلوبة، السؤال اللي نسأله لنفسنا وكل اللى بيسمعني هو إحنا نسينا إننا خرجنا من 2011 و2012 و2013 في محنة كبيرة واقتتال وفوضى وتخريب وتدمير لهدم الدولة المصرية، وقعدنا لغاية 2022 لدحر الإرهاب وابتدينا نقول الحمد لله إننا نقضى على الإرهاب وده مش حاجة بسيطة في تاريخ الدول فيه دول قعدت 20 سنة تقاتل وخرجت ومحلتش".

وأوضح الرئيس السيسي في تصريحات على هامش الاحتفال بعيد الشرطة: "إنهاء الإرهاب في 2022 يعني أن كان فيه إنفاق كبير في الموضوع ده، لما تصرف 120 إلى 130 مليار جنيه مفيش تنمية فيها إحنا بنأمن الناس والبلد من الشر، ولكن متحطوش لا في زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا حاجة، كان قدمنا مسارين، يا نخلي البلد بدون تنمية ولا تطوير البنية الأساسية وده خيار أو الإنفاق لتطويرها، بس عندي سؤال يا ترى إحنا يا مصريين كان عندنا استعداد إن إحنا نقعد ونجد الكهرباء بتتقطع 6 و7 ساعات علطول، كان تقديرنا إننا نجهز الدولة دي تبقى دولة وقلت لهم درسوا الكلام ده في المدارس والجامعات وفهموا الناس يعني إيه دولة، الدولة دي حاجة تانية مش على قد مطالبي الفردية كإنسان ولا أسرتي ولا عائلتي، مطالب الدولة فيها 50 موضوع أساسي داخل منظومة الدولة".



وأشار: "كل البيانات موجودة على موقع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لكل من يريد معرفة اللي اتعمل في كل القطاعات والمجالات، مع الوقت الناس نسيت إن القاهرة دي مكنش هيتمشي فيها خالص والإسكندرية نفس الكلام وبقية المحافظات طيب انتوا ليه مش واخدين بالكم من ده لإنك أنت بتمشي دلوقتي فمش حاسس بالمشكلة، بناء الدول محتاج جهد وتضحية وعمل وإخلاص وتوفيق والتوفيق يجي لما القائمين على العمل ده صالحين وبياخدوا بأسباب الدنيا، والبنية بتاعتنا قادرة على الانطلاق لآفاق دول نامية في كل القطاعات وقدرنا نخلص كل المطالب الموجود بقطاعات الدولة المختلفة واللي فاضل استهداف إن إحنا مواردنا وإنفاقنا من الدولار يساوي على الأقل مواردنا اللي جاية سواء تحويلات مصريين وقناة السويس اللي كانت إيرادتها 10.5 مليار دولار قبل الأزمة بتاعت غزة ولو الأمور استمرت كنا هنوصل لـ13 مليار دولار".



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